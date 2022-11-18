Mali müşavirler iş stresini sahnede atıyor

TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca yoğun iş temposunun stresini ve günün yorgunluğunu atmak için oluşturulan tiyatro ekibi, ilk oyununu sahneledi.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sosyal ve Kültürel Etkinlik Komitesi, bir yıl önce 12 kişiden oluşan tiyatro grubu kurdu.

Yaklaşık 7 ay süren çalışmalar ve provaların ardından ekip, Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği "Komik Para" isimli oyunu Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sergiledi.

Tiyatro ekibinden Serdar Aktuna, AA muhabirine, yorucu ve stresli bir meslekte çalıştıklarını söyledi.

Hem stres atmak hem de kendileriyle ilgili "bilgisayar başında saçları dökülmüş çalışanlar" algısını yıkmak için tiyatro grubu oluşturduklarını belirten Aktuna, "Meslektaşlarımla eğlenebileceğimi ve zaman geçirebileceğimi düşündüm. Mesleğimiz sıkıcı ve yorucu. Dışarıdan insanların bize bakışı da bu yönde. Biz bunu değiştirebilir miyiz, kendimizin eğlendiği, başkalarını da eğlendirebileceğimiz düşüncesi bana cazip geldi." dedi.

Aktuna, tiyatro çalışmaları nedeniyle işlerinden feragat etmek zorunda kaldıklarını ancak olumlu tepkiler alınca mutlu olduklarını, bundan sonra daha iyi performans göstermeye çalışacaklarını dile getirdi.

- "Tüm meslek gruplarına tavsiye ediyorum"

Burcu Ergene ise tiyatro sahnesinde bulunmanın kendisini heyecanlandırdığını ve şimdiye kadar çok güzel anılar biriktirdiğini anlattı.

Diğer meslek gruplarına da kültürel aktivitelere katılma önerisinde bulunan Ergene, "İyi ki böyle bir işe girmişim, çok keyif aldık. Bundan sonra da bu işten çok uzak kalmayacağım. Tüm meslek gruplarına tavsiye ediyorum. Mesleğimizin dışında da bir hayat var. Kişisel gelişimimiz için bu tür faaliyetlerde bulunmak çok önemli. Çok iyi anılar biriktirdiğimizi düşünüyorum. Ailemiz ve sevdiklerimiz de bizleri anacaklar." diye konuştu.

Sibel Taşkıran da gösterilerini il ve ilçelerde sergilemek istediklerini, bunun için takvim çalışmasına başladıklarını söyledi.

Melda Balçın ise bu tür etkinliklerin meslek mensuplarının birbiriyle kaynaşması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Şerafettin Kurt da sosyal etkinliklere önem verdiklerini, tiyatro çalışmasını hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

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