Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, emlak sektör temsilcileriyle buluştu

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, emlak komisyoncuları ve gayrimenkul yatırım uzmanları ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel bir otelde düzenlenen toplantıda, belediyenin son 3 yılda gerçekleştirdiği proje, yatırım ve hizmetler ile hayata geçirilmesi planlanan projeleri hakkında sunum yaptı.

Yüksel, sektör temsilcileri ve belediye arasında gerçekleşen işlemlerle ilgili bilgilendirmede bulunarak, emlak sektörünün sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıya, belediye başkan yardımcıları Şenol Karaküçük ve Gökhan Saygı ile emlak sektörü kurumlarının müdür ve personelleri katıldı.





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