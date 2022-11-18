Tekirdağ'da lise öğrencileri yemek yarışmasından kupayla döndü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Denizli'de düzenlenen yemek yarışmasında birinci oldu.

Denizli Genç Aşçılar Derneği ve Pamukkale Üniversitesi tarafından Denizli'de düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamındaki yemek yarışmasına 21 takım katıldı.

Tekirdağ ekibi, takım yarışması kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Okulun Yiyecek İçecek Alan Şefi Nurgül Kurşunlu, AA muhabirine, öğrencilerin çok güzel sonuçla yarışmadan döndüğünü söyledi.

Kurşunlu, yarışmaların öğrencilere önemli deneyimler kazandırdığını aktararak, "Öğrencilerimiz 21 ekibin içinde birinci olarak kupayı okulumuza getirdi. Et tabağı, tatlı tabağı, balık tabağı ve kümes hayvanları tabağında yarıştık. Farklı kategorilerde de dereceler kazandık. 2018 yılından itibaren okul olarak yarışmalara katılıyoruz. 2019 yılında katıldığımız yarışmalarda da 18 derece kazandık. Yine yarışmalar olacak, biz yine öğrencilerimizle bu yarışmalara hazırlanmaya devam edeceğiz. Bu yarışmalar çocukların vizyonuna önemli katkısı oluyor. O yüzden tüm uluslararası yarışmalara katılacağız." dedi.

Öğrencilerden Bilsu Kala da çok zor bir yarışmadan ödülle döndükleri için mutlu olduğunu belirterek, her zaman en iyisi olmak için yarışmalara hazırlandıklarını ifade etti.

Ebru Özdoğan ise yarışmanın kendisine önemli bir tecrübe kazandırdığını, yarışmalara katılmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, okulda düzenlenen törende öğrencilere kupalarını takdim ederek, başarı diledi.





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