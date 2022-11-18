Çorlu'da alt yapı çalışmalarında çukura düşen işçi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde belediye ekiplerince gerçekleştirilen alt yapı çalışmasında çukura düşen işçi yaralandı.



Kazımiye Mahallesi'nde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarında, üstlenici firmanın büz döşeme uygulamaları esnasında C.U. isimli işçi, 1,5 metrelik çukura düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.









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