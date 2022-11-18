Ergene Velimeşespor, Turgutluspor maçına galibiyet için çıkacak

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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye 3. Futbol Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 12. haftasında karşılaşacağı Turgutluspor maçında 3 puan hedefliyor.

19 Kasım 2022 Cumartesi günü Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 14.00'de başlayacak.

Karşılaşmada İstanbul bölgesi hakemlerinden Sercan Yılmaz düdük çalacak, yardımcılıklarını ise Ozan Bekar ile Batuhan Bıyıklı yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak İstanbul bölgesi hakemlerinden Emine Öz görev alacak.

Karşılaşma öncesi 10 maç sonunda 8 puanı bulunan Ergene Velimeşespor, 17 takımlı grubun 15. sırasında yer alırken, Turgutluspor ise 10 maç sonunda elde ettiği 15 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, AA muhabirine, karşılaşmaya 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

Bezgin, takımın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Çok iyi bir kondisyon yakaladık. Müsabakaya galibiyet için çıkacağız." dedi.





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