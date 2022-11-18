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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerde temizlik ile kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi görevlilerinin Misinli ve Vakıflar mahallelerinde bulunan parklarda temizlik çalışması yaptığını söyledi.



Ekiplerin, ilçe genelinde belirlenen bölgelerde kaldırım uygulamalarına da devam ettiğini aktaran Yüksel, "Ekiplerimiz tarafından Sağlık Mahallesi Kalender Sokak'ta kilit parke taş tamirat çalışması yapılıyor. Ekiplerimiz bugün Ulaş Mahallesi'nde Üçgen, Ömer Şakar ve Akif Yazgan parklarında temizlik, bakım ve onarım ile düzenleme çalışması yaptı." dedi.

- Ergene Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor

Ergene'de okulların bakım ve tadilatları yapılıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan okulların çatı tadilatı, boya badana işlemi, bakım onarımları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret gösterdiklerini söyledi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu'nun bahçesinde kilit parke taşı uygulaması yaptıklarını ifade eden Yüksel, "Okullarımızın neye ihtiyacı varsa elimizden geldiği ölçüde tüm imkan ve ekiplerimizi seferber ederek yanıt vermeye çalışıyoruz. Sadece okullarımız değil, kamu kurumlarımız, sağlık kurumları, eğitim kurumları, dini tesis alanları, camiler, nereden talep gelirse o talebe yetişmeye, vatandaşlarımıza katkı sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.





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