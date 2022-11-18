Tekirdağ'da refüje ve tabelalara çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin refüje ve yol tabelalarına çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Y.E.K. idaresindeki 59 ACH 455 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'ndeki kavşakta, refüje ve yol tabelalarına çarptı.

Takla atan ve sürüklenen otomobilin sürücüsü Y.E.K ile araçtaki İ.B. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.