Tekirdağ'da 60 bin makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 60 bin boş makaron ve 40 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.









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