Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak içki ürettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Süleymanpaşa ve Saray ilçelerinde 2 iş yeri ve 2 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 45 litre etil alkol ve kaçak üretilen 21 litre rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B, S.Y. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.













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