Çorlu'da evinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde evlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yenice Mahallesi'ndeki evlerinde 300 gram metamfetamin, 50 gram skunk ve hassas terazi ele geçirilen F.Ç. ve eşi E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden F.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









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