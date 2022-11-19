Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Trakya'da başladı

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EDİRNE (AA) - Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da başladı.

Edirne'de, sınava katılacak öğretmenler belge ve kimlik kontrolü için okullarda hazır bulundu.

Kentte 6 okulda gerçekleştirilen sınavda öğretmenlere 100 soru için 2,5 saat süre tanınıyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yapılacak sınava katılacak adayların sınav giriş belgesi ile kimlik kontrolleri yapıldı.

Salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulundu.

Kırklareli'nde de sınava katılacak adaylar sınav saatinden bir süre önce okul binalarına geldi.

Anadolu Lisesi bahçesinde sınav saatini bekleyen adayların daha sonra sınav giriş belgesi ile kimlik kontrolleri yapıldı.

Bazı adayların heyecanlı oldukları gözlendi.

Sınav, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılmaya başlandı.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak.













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