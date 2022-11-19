Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal, çiftçilerle bir araya geldi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Malkara ilçesinde çiftlilerle buluştu.

Öcal, Kermeyan Mahallesi'nde düzenlenen köy toplantısına katılarak, çiftçilerin taleplerini dinledi.

Çiftçiler, mera alanındaki çalışmalar, meteorolojik veriler, tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Öcal, mazot gübre desteklemeleri ile ilgili Bakanlığın yeni uygulamaları hakkında çiftçileri bilgilendirdi. Daha sonra Öcal, çiftçilerin buğday ekimine katıldı.

Ardından ilçede bulunan tarım ve hayvancılık konusunda faaliyet gösteren STK'ları ziyaret eden Öcal, Malkara Süt Üreticileri Birliği'nde üreticilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

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