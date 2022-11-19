Tekirdağ'da 16 sikke ve bir heykel ele geçirildi

Kim, dünyadan gizlediği kızını ilk kez gösterdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 16 sikke ve bir taş heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu evde yaptıkları aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 16 sikke, taş heykel, dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Evde bulunan T.A. gözaltına alındı.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.