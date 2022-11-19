Tekirdağ'da köpeğin saldırmak istediği çocuğu yoldan geçen sürücü kurtardı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücü, kaldırımda yürüyen çocuğun arkasından havlayarak giden köpeği korna çalarak uzaklaştırdı.

Esentepe Mahallesi Deva Sokak'ta otomobiliyle ilerleyen Kemalettin Şahin, kaldırımda yürüyen çocuğun arkasından bir köpeğin havlayarak gittiğini gördü.

Korkan çocuğu fark eden Şahin, korna çalıp otomobilini kaldırıma doğru yanaştırarak, hayvanın uzaklaşmasını sağladı.

Köpek saldırısından kurtulan çocuk hızla bölgeden uzaklaştı.



Olay, Şahin'in araç kamerasınca görüntülendi.



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