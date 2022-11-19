Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde belirlenen adreslere tefecilik ve nitelikli yağma operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 4 dolu, 2 boş senet ve bir sözleşme ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









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