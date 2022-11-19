Süleymanpaşa'da Hasan Çavuş Parkı açıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yenilenen Hasan Çavuş Parkı'nın açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çınarlı Mahallesi'nde oyun gruplarıyla donatılarak yenilenen parkın açılışından çocukların taleplerini dinledi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Yüksel, daha sonra parkta bulunan sahada basketbol oynadı.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, çocuklara güzel bir park kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İlçede 70'e yakın oyun parkını yenileyeceklerini ifade eden Yüksel, "Çocuklara ve gençlere güzel oyun alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün çalışmaları tamamlanan parkımızın açılışını yaptık. Bundan sonra parka çocuklarımız ve aileler sahip çıkacaklar. Parka zarar verilmesine, parkın kirletilmesine engel olacaklar. Biz belediye olarak gençler, çocuklar ve vatandaşlarımız için çalışmaya, yeni parklar, tesisleri hizmete açmaya devam edeceğiz." dedi.





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