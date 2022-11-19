Tekirdağ'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silahtarağa, Cemaliye, Hıdırağa ve Hatip mahallelerinde denetimlerde bulundu.



Kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.



Yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri belirtildi.









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