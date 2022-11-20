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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Müftü Vekili Yusuf Bektaş’ı ziyaret etti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, müftülük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, müftülüğün çalışma ve faaliyetleri görüşüldü.

Müftü Vekili Yusuf Bektaş, Kaymakam Mustafa Güler’e teşekkür etti, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarından kitap hediye etti.

- Tekirdağ'da avukatlara ruhsatnameleri verildi

Tekirdağ'da avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre, tören Tekirdağ Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Avukatlık ruhsatnamesini almayı hak kazanan Av. Deniz Acar, Av. Canan Aydoğan, Av. Turan Öklü, Av. Selman Şimşek, Av. Merve Görgün, Av. Fatih Mehmet Bilsel, Av. Alim Polat, Av. Seçkin İşcan, Av. Sude Nur Önal, Av. Doğukan Duran ve Av. Merve Doğan'a ruhsatnameleri yapılan yemin töreni ile takdim edildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara çalışmalarında başarılar diledi.

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