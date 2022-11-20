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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnecik Mahallesinde, Süleymanpaşa Belediyesinin girişimleriyle başlatılan ve Karayolları Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çevreyolu çalışmaları başladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çalışmaları kısa süre içerisinde bitirmek istediklerini belirtti.

Süleymanpaşa'nın her mahallesinde yol yapım çalışmalarına önem verdiklerini bildiren Yüksel, "İnecik Mahallesi’nden Şarköy’e gidişte, 20’den fazla mahallemize ulaşımın mecburi olarak mahalle içinden sağlandığı güzergâhta, uzun yıllardır yaşanan sorunu çözüme kavuşturmak üzere çalışmalara başladık. Çevreyolunun en kısa sürede tamamlanması için tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışması

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Demirli mahallesinde SSB beton yol yapım çalışmaları tamamlandı, 2 bin 200 metre uzunluğa, 7,50 metre genişliğe sahip yolda 2 bin 750 metreküp beton serimi gerçekleştirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çalışmayı kısa süre içerisinde tamamladıklarını belirtti.

Yol yapım çalışmalarına devam edeceklerini bildiren Albayrak, "Şehrimizde ulaşım kalitesini arttırmak, yol ağını genişletmek amacıyla tüm hızımızla yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyoruz. Demirli mahallesinde çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamladık. Yol yapım çalışmalarımız devam edecek."ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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