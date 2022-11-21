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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da okul servis araçları denetlendi

AA

Tekirdağ'da okul servis araçları denetlendi

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ genelinde eş zamanlı okul servisleri denetlendi.

Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri il geneli ve ilçelerde okul servislerinde denetim gerçekleştirdi.

Karayolu Trafik Kanunu ve Karayolları Taşıma Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde eksikliği veya kural ihlali olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler, okul servis aracı sürücüleri, servis personeli ve öğrencilere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlere devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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