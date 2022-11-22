Tekirdağ'da kaçak üretilen 500 litre içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak üretilen 500 litre içki ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde A.K'nin yaşadığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evde kaçak üretilen 500 litre şarap ile 345 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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