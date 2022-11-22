Tekirdağ'da 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2 ilçedeki bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 70 gram eroin, 5 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler V.A, B.T, R.D, D.S. ve V.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.



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