Tekirdağ'da 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 2 ilçedeki bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 70 gram eroin, 5 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1200 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler V.A, B.T, R.D, D.S. ve V.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.