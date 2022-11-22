Tekirdağ'da bir hastanın karnından 35 kilogramlık kitle çıkarıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 40 yaşındaki kadın bir hastanın karnında tespit edilen 35 kilogramlık kitle, ameliyatla alındı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine karın şişliği şikayetiyle başvuran kadının tetkiklerinde, karnında kitle olduğu belirlendi.

Kadının karnındaki 35 kilogramlık kitle, cerrahi müdahaleyle alındı.

Ameliyatı yapan Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. İhsan Gündüz, AA muhabirine, başarılı bir ameliyatla kitleyi aldıklarını söyledi.

Hastanın hastaneye başvurmakta biraz geç kaldığını belirten Gündüz, "Hastanemize geldiğinde kitlenin oldukça büyüdüğünü gördük. Hasta başta sadece bunu şişkinlik olarak algılamış. Belli bir boyutu aşınca hasta bize başvurdu. Gerekli tetkikleri yaptık ve tomografisini çektik. Hastanın karnında hemen hemen her organa temas eden bir kitleyle karşılaştık. Ben meslek hayatımda ilk defa bu kadar büyük kitleyle karşılaştım." diye konuştu.

Gündüz, şunları kaydetti:

"Yemek borusu kanseri, kalın bağırsak kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri ameliyatları yapıyoruz ama daha önce bu kadar büyük kitleyle karşılaşmamıştık. Onkolojik Cerrahi Uzmanı Dr. Yüksel Beyaz ile ameliyatımızı gerçekleştirdik. Ameliyat biraz zorluydu, çünkü kitle her yere temas etmişti. Zorlu bir ameliyat olsa da sorunsuz tamamladık. Hasta ameliyattan sonra rahatladı. Hem yükten kurtuldu, hem de solunum konusunda ve kalp fonksiyonları anlamında rahatlık oldu. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik."





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