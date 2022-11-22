Tekirdağ'da belediye şantiyesinde park halindeki 2 araç yandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediyeye ait park halindeki 2 araçta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Ergene Belediyesinin Ulaş Mahallesi'ndeki şantiyesinde park halinde bulunan midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın park halindeki bir otomobile de sıçradı.

Dumanları fark eden belediye çalışanları yangına müdahalede bulunurken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlarda maddi hasar oluştu.



Yangın şantiyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gazetecilere, yangının midibüste elektriksel bir problem nedeniyle başladığı olasılığı üzerinde durduklarını, olayda maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

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