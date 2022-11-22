Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu ilçesinin Yenice Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.



Adreste yapılan aramada, 400 gram metamfetamin,150 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler evdeki 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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