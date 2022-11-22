Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi'ndeki bir işletmede Ş.Y. ve Ş.D. ile Y.Ç. ve S.Ç. arasından tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.Ç. ile S.Ç, Ş.Y. ve Ş.D'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.