Tekirdağ'da ulaşıma lodos engeli

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TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker Tekirdağ sahiline demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Bu arada lodos nedeniyle sahilde bulunan bazı işletmelerin sandalyeleri ve banklar, denizden gelen sular nedeniyle devrildi.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, kuvvetli lodosun 2 gün boyunca etkili olmasının beklendiğini, balıkçıların hava normale dönene kadar limanda bekleyeceğini söyledi.



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