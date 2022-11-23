TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Öcal, Kaymakam Mustafa Güler’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

- Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay'a, oda üyelerinden ziyaret

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay, hizmet sektöründe faaliyet gösteren oda üyeleriyle bir araya geldi.

Tekirdğa TSO'dan yapılan açıklamaya göre hizmet sektöründe faaliyet gösteren oda üyeleri, TSO Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları görüşüldü.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Günay, üyelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Üyelerle sürekli bir araya geldiğini bildiren Günay, "Önceki dönem olduğu gibi üyelerimizle yakından ilgileniyoruz. Kalıcı çözümler bulmak için mücadele ediyoruz. Şehrimizin ve bölgemizin ekonomik olarak kalkınması için var gücümüzle çalışacağız. Sektör temsilcilerinin sorun ve çözüm önerilerini dinledik ve talepleri ilgili makamlara aktaracağız."ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün'e ziyaret

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Tekirdağ Şube Başkanı Güneş Akpınar ve bağış sorumlusu Ufuk Koparan, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün'ü ziyaret etti.

Barodan yapılan açıklamaya göre, ziyarette güncel konular hakkında fikir alış verişi yapıldı, ortak konularda neler yapılacağı görüşüldü.

Baro Başkanı Egemen Gürcün ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti, TEV Tekirdağ Şube Başkanı Güneş Akpınar ise Gürcün ve seçilmiş kurullara yeni görevlerinde başarı diledi.



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