Tekirdağ'da 45 litre etil alkol ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir ev ve otomobilde, 45 litre etil alkol ile kaçak üretilen 20 litre içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şarköy ilçesinde bir evde yaptığı aramada 45 litre etil alkol buldu.

Ekipler, Malkara ilçesindeki bir otomobilde de kaçak üretilen 20 litre içki ele geçirdi.

Olayla ilgili otomobil sürücüsü K.S. ve ev sahibi N.E. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.



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