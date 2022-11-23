Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, öğretmenliğin özverili, sabırlı ve hoşgörülü olmayı gerektiren saygın bir meslek olduğunu, çocukları, gençleri iş hayatına ve sosyal hayata hazırlayan öğretmenlerin kutsal bir vazifeyi icra ettiğini belirtti.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir, gençler de öğretmenlerin eseridir" diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurguladığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"Ülkemizin uluslararası alanda daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bu da geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz olan çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür. Bu anlamda en büyük görev de öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerin bu misyonu en iyi şekilde gerçekleştireceğine ve devletimizi-milletimizi daha ileriye götürme konusunda her türlü fedakarlığı yapacağına inancım tamdır. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.