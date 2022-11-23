Ergene Belediye Başkanı Yüksel'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yüksel, mesajında, 24 Kasım 1928'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verilmesinin ardından, her yıl 24 Kasım gününün Öğretmenler Günü olarak kutlandığına belirtti.
Bir ulusun çağdaş medeniyetler seviyesine erişebilmesinin, yalnızca kaliteli eğitim ve öğretimle mümkün olduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:
"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözüyle öğretmenlere verdiği değeri ve yüklediği sorumluluğu göstermektedir. Atamızın bize emanet ettiği nesillerin yetiştirilmesinde en önemli görevi üstlenen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, öğretmenlerimize yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar diliyorum."