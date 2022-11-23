Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Hıdırağa Mahallesi Efe Sokak'ta aralarında husumet bulunan S.Ö. ile M.B. tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, tabancayla ateş ettiği M.B'yi yaraladı.

Yaralı, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri, S.Ö'yü saklandığı Çobançeşme Mahallesi'ndeki bir apartmanın kömürlüğünde yakaladı.

Savcılığa çıkarılan zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.



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