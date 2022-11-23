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TEKİRDAĞ (AA) - "Çorlu'nun Filizleri" projesi kapsamında 80 öğrencinin karşılıksız burs almaya hak kazandığı bildirildi.

Çorlu'da ikamet eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik 2021 yılında hayata geçirilen "Çorlu'nun Filizleri" projesinde yükseköğrenim burs yardımı alan öğrenci sayısı ve burs bedeli konusunda yapılan artışın ardından, ödemeler başlıyor.

Bu yıl 80 öğrenciye 9 ay boyunca aylık 800 lira karşılıksız burs ödemesi yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden yapılan ödemelerin, geçmişe dönük olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, bursların Çorlu Atatürk Evi'nden elde edilen gelir ve belediye bütçesinden aktarılan kaynakla karşılandığını bildirdi.

- Finlandiyalı öğrenciler Ergene Belediyesini ziyaret etti

Ergene ilçesindeki bir kolejin misafiri olarak gelen Finlandiyalı öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile makamında bir araya geldi.



Ardından öğrenciler, Velimeşe Mahallesi'ndeki Ergene Belediyesi Spor Salonu'nu inceledi.

Daha sonra Naim Süleymanoğlu Tesislerinde yemekte misafirleriyle bir araya gelen Yüksel, onları ilçelerinde misafir etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Yüksel, "Tüm konuklarımıza ve kolejin idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Ergene Belediyesi olarak eğitimi ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.





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