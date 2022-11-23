Tekirdağ'da 420 milyon makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 420 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kapaklı ilçesinde iki depoda 420 milyon boş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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