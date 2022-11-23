Tekirdağ'da ruhsatsız tabanca ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde ve arazide ruhsatsız silah, tarihi eser niteliğindeki objeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüpheli T.T'ye ait bir ev ile arazide arama yaptı.

Aramada ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler, tarihi eser niteliğindeki 26 sikke, 26 obje, 2 demir kesme makası, 2 altın arama dedektörü, hassas terazi, bir miktar uyuşturucu, çalıntı olduğu belirlenen 2 araç, 12 akü, 2 güneş paneli ve hırsızlıkta kullanılan bazı araç gereçler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.K. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.





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