Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan Düzce'deki depreme ilişkin açıklama:

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TEKİRDAĞ (AA) - Vali Aziz Yıldırım, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle Tekirdağ'da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.



Yıldırım, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl genelinde herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"Merkez üssü Düzce Gölyaka olan ve ilimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tekirdağ'ımızda hissedilen deprem sonrasında ilimiz sınırları içerisinde Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum haberi bulunmamaktadır."

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