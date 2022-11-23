Tekirdağ'da "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Valilik ve ASELSAN tarafından "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.



Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonundaki toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, il genelinde 13 OSB, bir Avrupa Serbest Bölgesi ve 3 bin 100'ün üzerinde sanayici olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın, ihracat tutarı, sanayi istihdamı, sanayi elektriği ve doğalgaz tüketimi gibi üretim potansiyeli hakkında fikir veren parametreler açısından bakıldığında 81 il arasında 5 ve 6'ıncı sıralarda yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Yüksek teknoloji üreten 40, orta yüksek teknoloji üreten 577 firma ile ülkemiz iller sıralamasında 7 veya 10. sırada bulunmaktadır. İlimizde 2016 yılı başında 8 olan Ar-Ge merkezi sayısı günümüzde 55'e yükseldi. İlimiz, 55 olan Ar-Ge merkezi sayısı ile 81 il arasında en fazla Ar-Ge merkezine sahip iller sıralamasında 6. sırada, tasarım merkezleri sıralamasında ise 15 tasarım merkezi ile 5. sırada yer almaktadır." dedi.

Yıldırım, işletmelerin Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yaptıkları işleri daha verimli ve etkin hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Firmaların kendi ürünlerini geliştirmeleri, yeni ürünler ortaya çıkararak dünya pazarlarında söz sahibi olmaları, karlı ve teknolojik ürünler üreten sanayi marifetiyle ülkemizin gelişmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde ve dünyada kendisini bu alanda ispatlamış, başarılı, patentler alan, inovatif ürünler geliştiren ASELSAN firması gibi firmaların çalışma, fikir geliştirme, ürün geliştirme, ürün tescili, ürünleri ticarileştirme gibi konularda tecrübe aktarımının faydalı olacağını değerlendirmekteyiz."

- "Tekirdağ'da birçok firmayla çalıştık"

ASELSAN Otonomi ve Mekatronik Teknolojiler Araştırma Müdürü Güngör ise savunma sanayinde özgün, yerli tasarımların öncülüğünü ASELSAN'ın başlattığını ifade etti.

Dünyada savunma sanayinde ASELSAN'ın da önemli firmalardan olduğunu vurgulayan Güngör, şöyle konuştu:

"ASELSAN'ın yaklaşık 6 bin Ar-Ge mühendisi, 4 bin 500 iş ortağı var. Bunlarla beraber büyük bir havuz oluşturuyoruz. Birbirimizi tamamlayan, ülkemizin teknolojik bağımsızlığında söz sahibi olan çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. ASELSAN olarak Tekirdağ'da birçok firmayla çalıştık. Tekirdağ'da ki büyük firmaları görünce daha fazla iş birliği yapmamız gerektiğini düşünüyoruz."

Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal da Türkiye'de 1241 Ar-Ge merkezi olduğunu belirterek, "Türkiye'de 317 tasarım merkezi bulunuyor. Toplamda 1558 Ar-Ge ve tasarım merkezinde 81 bin kişi çalışıyor. Tekirdağ'da Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde 2 bin 914 çalışan var." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdullah Ozan ise Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belpıco Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şirketi kurucusu Tayfun Bel, firma hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ve kentteki Ar-Ge ve tasarım merkezi çalışanları da katıldı.





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