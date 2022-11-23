Şehit öğretmen Neşe Alten ile babası mezarları başında anıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Bismil'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten, "Öğretmenler Günü" dolayısıyla Şarköy'de kabri başında anıldı.
Neşe Alten'in kardeşi İsmail Alten, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren, Şarköy Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Çavuşoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, Garnizon Komutan Vekili Ersel Olçar, Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Anıl Tilki, CHP İlçe Başkanı Birol Taner ve okul müdürleri duaların ardından mezarlara çiçek bıraktı.
Neşe öğretmen ve kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.
Alten'in 85 yaşındaki annesi Nazife Alten de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 26 Ekim 2022'de yaşamını yitirmişti.