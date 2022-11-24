Malkara Belediye Başkanı Yurdakul'dan milli tekvandocu Tuğra Ekinci'ye destek

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malta'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Malkaralı sporcu Tuğra Ekinci'ye başarılar diledi.

Yurdakul, yaptığı açıklamada, 25-28 Kasım'da Malta'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek Malkara Tekvando Kulübü sporcusu Ekinci'nin yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla ilçeyi ve ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.



Yurdakul, "Tuğra Ekinci evladımıza ay yıldızlı forma altında çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyorum. Kendisine güveniyoruz ve tüm Malkara'nın desteğinin yanında olduğunu bilmesini istiyoruz." dedi.

7-9 Ekim'de yapılan milli takım seçmelerinde rakiplerini yenen Ekinci, milli takım kadrosunda yer almaya hak kazanmıştı.

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