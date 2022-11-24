Tekirdağ'da "99'uncu Yılında Lozan Nüfus Mübadelesi" paneli düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde "99'uncu Yılında Lozan Nüfus Mübadelesi" paneli düzenlendi.

Kaymakamlık, Malkara Belediyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Malkara Kent Konseyi ve Lozan Mübadilleri Derneği'nin iş birliğinde, Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen panelde, mübadelede yaşananlara ilişkin bilgiler aktarıldı.

Panelde, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sezai Öztaş, Lozan Mübadilleri Vakfı Kurucusu Mütevellisi Sefer Güvenç ve Zeki Akyol konuşma yaptı.

Ardından Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.





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