Tekirdağ'da bir otomobilde 47 bin 940 makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 47 bin 940 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 30 bini boş ve 17 bin 940'ı tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

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