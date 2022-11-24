İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen üniversiteliler kumaş üretim sürecini yerinde gördü

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'dan Tekirdağ'a gelen Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, Çerközköy'deki fabrikalarda kumaşın üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) üyeleri ile üniversiteden 45 öğrencinin de aralarında bulunduğu 56 kişilik grup, "3. Sürdürülebilir Tekstil Etkinliği" kapsamında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iki fabrikayı ziyaret etti.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikaları gezen öğrencilere, kumaşın üretim süreci ve sektörde kullanılan makineler hakkında bilgi verildi.

TİCHAD Başkanı Ergin Aydın, AA muhabirine, üniversite öğrencileri ve sektördeki genç çalışanlara yönelik teknik gezi düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin teoride öğrendiklerini Türkiye'nin önemli firmalarında pratikte görmelerini sağladıklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Bu bir başlangıç. Amacımız yurt dışından da öğrenciler getirmek. Yurt dışında tekstil mühendisliği okuyan öğrenciler bizim öğrencilerimizden daha şanssız çünkü oradaki öğrenciler sanayiyi hiç göremiyorlar. Biz Alman Tekstil ve Markalar Birliği ile işbirliği protokolü yaptık. Bu şekilde yurt dışındaki öğrencilere de bu imkanı sağlayacağız. Biz bu yola geleceğin farkındalığı için çıktık. Gençlerimize elimizden gelen desteği veriyoruz."

Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nursel Geyik Değerli ise öğrencilerin üniversite-sanayi işbirliğinde sektörün dinamiklerini görmesini istediklerini ifade etti.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğitimine çok şey kattığını vurgulayan Değerli, "Öğrencilerimiz burada sürdürülebilirliği öğreniyor. Tekstil ve moda, çevreye etkisi çok fazla olan ve en fazla çevreyi kirleten sektörlerden biridir. Sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalar olması çok güzel. Bizim öğrencilerimiz geleceğin tasarımcıları. Bugünkü yaptığımız işletme gezilerinde lif, iplik, örme prosesleri ve boya işlerini gördüler, bunlar çok faydalı." diye konuştu.

Öğrencilerden Asena Semin Haşıloğlu, gezinin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek, "Ham maddenin elyaftan, liften, ipliğe, iplikten dokuma ve kumaşa dönüşmesini, bunların hangi aşamalardan geçtiğini, üzerlerine uygulanan işlemler ve tüketiciye kumaş ve materyal olarak ulaşana kadarki bütün aşamalarını gördük." dedi.



İlayda Tunç da meslek hayatına atılmadan önce böyle bir etkinliğe katılmasının kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

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