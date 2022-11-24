Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleşen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve beraberindeki öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki program sona erdi.

Kutlamalar kapsamında ayrıca, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde kutlama programı düzenlendi.

Öğretmenlere öğrenciler karanfil verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, burada yaptığı konuşmada öğretmenliğin tarih boyunca dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olduğunu söyledi.

Ulusan, öğretmenliğin, milli ve evrensel değerleri yücelterek yeniden üreten, toplumsal, kültürel değerleri yeni nesillere aktararak toplumu birbirine bağlayan saygın bir meslek olarak emek, özveri, sabır, hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli bir meslek olduğunu belirterek, insan yetiştirmek gibi kutsal ve onurlu görevi ifa eden öğretmenlerin saygıya, övgüye layık olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Emekli olan öğretmenlere de Vali Yıldırım plaket ve çiçek verdi.









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