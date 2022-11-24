Şarköy'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Şarköy ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda devam etti.

17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma konuşma yaptı.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Garnizon Komutanı Uğur Tanrıverdi, Belediye Başkanı Alpay Var, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler de katıldı.









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