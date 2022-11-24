Tekirdağ'da şehit öğretmenler için mevlit okutuldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.

Orta Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, imam hatip Burhan Çakır, Cüneyt Engin ve Hasan Vardar tarafından mevlit okundu, dualar edildi.

Programa, müftülük yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Burhan Çakır, şehit öğretmenler için düzenlenen etkinliğe katılıp dua edenlere teşekkür etti.







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