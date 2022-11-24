Hayrabolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hayrabolu Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene Belediye Başkanı Osman İnan, Belediye Meclisi üyeleri, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

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