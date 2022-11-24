Tekirdağ'da liseliler şehit öğretmen Neşe Alten'in anlatıldığı tiyatro oyunu sahneledi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir lisenin öğrencileri, Bismil'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten'in yaşamının anlatıldığı tiyatro oyunu sahneledi.

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesince, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi salonunda program düzenlendi.

Lise öğrencilerinin programda sahnelediği, şehit öğretmen Neşe Alten ve babasının yaşamından kesitlerin sunulduğu oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Programda Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi ve müzik dinletisi sunuldu.

Programı, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kamu kurum müdürleri ve öğretmenler izledi.

Neşe öğretmen ve kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.

Alten'in 85 yaşındaki annesi Nazife Alten de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 26 Ekim 2022'de yaşamını yitirmişti.





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