Tekirdağ'da kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.



İki ilçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin M.G., C.A. ve D.K. olduklarını belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında çalıntı olduğu belirlenen 3 cep telefonu ele geçirildi.



Telefonlar sahiplerine teslim edildi.

















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