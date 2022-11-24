Çorlu'da seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatip Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde S.K. idaresindeki otomobilin motor kısmı, seyir halindeyken alev aldı.

Sürücü, yol kenarına çektiği otomobilden indi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.









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