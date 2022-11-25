Tekirdağ’da gençler sabah namazında buluştu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gençler, "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" organizasyonu çerçevesinde Rüstempaşa Camisi'nde bir araya gelerek sabah namazını kıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen organizasyon kapsamında Tekirdağlı gençler camide toplandı.

Gençler, cami cemaati ile saf tutarak namaz kılıp, dua etti.

Namazın ardından Süleymanpaşa Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

Değirmenaltı Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ümit Kürham, AA muhabirine, cami cemaatine gençlerin de katılımını sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin zaman zaman düzenlendiğini belirterek, Namık Kemal Üniversitesi öğrencileriyle sabah namazında bir araya geldiklerini söyledi.

Programa İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Müftü Vekili Yusuf Bektaş ve Süleymanpaşa Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Mutlu da katıldı.

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